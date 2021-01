"Tržby, o které jsme přišli, jsou v řádu milionů korun. V momentě, kdy nám vypadnou desítky procent tržeb na začátku sezony, to není dobré. Potřebujeme ji vyřešit s co nejmenšími ztrátami, bojujeme jak s klimatickými podmínkami, tak s tím, že nevíme, kdy a kde spustíme, jak se máme připravovat. Je to velká nejistota a musíme se s tím vypořádat," říká jednatel společnosti provozující Ski centrum Deštné v Orlických horách Petr Prouza.

A o milionové částky přišel i provozovatel areálu v Říčkách. Provozovatelé lyžařských středisek přitom poukazují na to, že kompenzace v pondělí avízované vládou, jsou pro ně nedostatečné.

"Co se týče nás, je to jen zlomek denní tržby a absolutně to neodpovídá nastavení pro lyžařské areály, nic to neřeší. Mezi svátky jsme přicházeli o tržby ve stovkách tisíc a kompenzace za celou dobu, jestli vyjde kolem padesáti až 80 tisíc, nám nedá ani na elektriku. Účet za ni jen za prosinec bude ve stovkách tisíc," upozorňuje Petr Prouza.

Vysoké náklady

"Ty kompenzace rozhodně nepokryjí ani náklady areálů, které jsou hrozně vysoké - největší položku představuje elektrika. Areály mají přitom tak specifické podnikání, že za tři měsíce musí vydělat na zbytek roku a do kompenzací není toto vůbec promítnuto. Jsou to v podstatě drobné," tvrdí Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který provozuje Ski centrum v Říčkách.

Návštěvníci přitom vyráželi v minulých dnech do Deštného a Říček i přes to, že vleky a lanovky stály. Zaměstnanci areálu v Deštném dohlíželi na sjezdové tratě, aby je lidé nepošlapali či jinak neponičili.

"V momentě, kdy jsme jim vysvětlili, o co nám jde a proč sjezdovky chráníme, respektovali to. Vyhradili jsme jim pro pekáčování a sáňkování dolní části areálu a komunikace s návštěvníky fungovala velmi dobře a nějaký velký nepořádek nebyl. 99 procent lidí se chovalo naprosto rozumně, jenom se snažili trávit volný čas s dětmi na sněhu," poznamenává Petr Prouza.

Větší problémy nenastaly ani v Říčkách, kde návštěvníky i kvůli jejich bezpečí nevpouštěli jen na místa, kde právě probíhalo zasněžování. Uhlídat ale bezpečnou vzdálenost mezi tolika lidmi za takových podmínek, když pracovníci střediska nejsou ve službě, není v silách provozovatele, jak upozorňuje Jan Duffek. "Kdyby areál byl v provozu, tak dokážete v případných frontách, které se tam tvoří, lidi "uřídit" tak, aby se minimalizoval přenos viru. Z mého pohledu je to takto mnohem horší, než kdyby areál byl normálně v provozu."

Čtvrteční verdikt

Pokud ve čtvrtek vláda rozhodne o obnovení provozu, jaké sjezdovky se v Deštném a v Říčkách otevřou? "Určitě jsme připraveni okamžitě zprovoznit areál Marta II a v řádu dnů bude připraven také areál Marta I," ujišťuje Petr Prouza.

Pomoci by mohly i nadcházející mrazy, které budou přát zasněžování. Provozovatel by rád nabídl jak denní, tak večerní lyžování.

Na rozhodnutí vlády, na kterém závisí zahájení provozu, napjatě čeká i Jan Duffek v Říčkách: "Otevřeli bychom šestisedačku a myslím, že stihneme zasněžit modrou sjezdovku. V provozu by tak byla červená a modrá sjezdovka. Pokud by napadl sníh, tak by se uvažovalo i o spuštění tatrapomy."