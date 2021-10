Automobilka Škoda Auto od pondělí 18. října na následující dva týdny zcela zastavila výrobu ve všech třech svých tuzemských závodech, výjimkou je jedna linka v závodech v Kvasinách na Rychnovsku. Během odstávky chce firma dokončit 10 tisíc rozdělaných aut. Zaměstnanci automobilky zůstávají doma za 80 procent průměrného platu.

Automobilka Škoda Auto. Ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

Zůstávat doma za 80 procent mzdy není vlastně zas tak špatné – rozhodně lepší by ale bylo chodit pravidelně do práce: za víc peněz (jež se před Vánoci vždycky hodí) a bez obav z toho, že by za pár měsíců mohlo dojít na propouštění. Byť jak šéfové, tak zástupci odborů ujišťují, že nic takového se nechystá – jakkoli s tím, že ve firmě přijdou velké změny, je třeba počítat. Takový názor je podle zjištění Deníku poměrně rozšířený mezi zaměstnanci Škody Auto. Ta kvůli nedostatku čipů pro palubní elektroniku dovážených z Asie od pondělka prakticky zastavila výrobu v závodech v České republice.