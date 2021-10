Nová hala má dle platného územního plánu maximální výšku 12,5 metru a částečně bude zapuštěna do svahu. Projekt počítá s moderní průmyslovou zónou s více než 30procentním podílem zeleně, s vodními plochami a stovkami nových keřů a stromů. „Všechny naše haly připravujeme tak, aby splňovaly ty nejvyšší standardy přístupu k životnímu prostředí i světu kolem nás,” popsal další detaily projektu Milan Kratina, CEO Accolade.

Sjednocení by mělo mít i pozitivní dopad na životní prostředí. „Dle našich odhadů koncentrace logistiky pod jednu střechu pomůže ušetřit tisíce litrů nafty měsíčně, a tedy i stovky kilogramů emisí skleníkových plynů. Hala bude dále splňovat přísné požadavky ekologické certifikace BREEAM dle nejnovějších standardů,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

„V posledních letech systematicky zlepšujeme kvalitu provozu a navyšujeme výrobní kapacitu. Sjednocení všech externích skladů do jedné lokality a zároveň rozšíření kapacity skladovacích prostor s využitím moderních technologií je tak dalším logickým krokem pro rozvoj našeho podnikání. Projekt ve Zdicích má svou polohou pro naši výrobu velmi strategickou pozici – disponuje přímým napojením na dálnici D5 i na naši infrastrukturu v Dobříši,“ uvedl David Frodl, manažer komunikace Doosan Bobcat.

Hala ve Zdicích o rozloze více než 13 tisíc metrů čtvrceních by tak měla pomoc zefektivnit provoz, protože nahradí několik stávajících skladů na různých místech.

/FOTOGALERIE/ Stavitel průmyslových zón Panattoni a investor do infrastruktury pro podnikání Accolade připravují ve Zdicích na Berounsku moderní halu pro společnost Doosan Bobcat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.