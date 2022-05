K vlastní výrobě se dostal postupně, jak jeho obchod získával na oblibě, kdy jej začaly oslovovat velké společnosti. „Firmám se líbila především barevnost a řekněme takový neotřelý design a vzory, které jsme vždy dokázali poladit ke značce klienta,“ říká.

V tu dobu jeho ponožky ale vznikaly pouze u ostatních výrobců. To se chystal změnit, protože poptávka byla natolik velká, že ho to motivovalo k nákupu vlastního pletacího stroje. „Ten jsem si posléze umístil doma do garáže. A jelikož tohle řemeslo nemá žádné školy a nedá se to tímto způsobem učit, tak jsem se na stroji začal školit sám,“ vypráví Radek.

Jako jedna z prvních firem, která si objednala ponožky z jeho vlastní výroby, byla česká pobočka počítačového gigantu Apple. Tuto zkušenost přijal jako obrovskou motivaci pokračovat dál.

„Díky už dobře fungujícím webovým stránkám si nás našli a jedna z prvních zakázek byly podkolenky pro jejich hostesky a zaměstnance a prodejní merch. Pak například přišli z Pepsi. Ti zase chtěli ponožky, jež použili jako vánoční dárky. Tenkrát jsme pro ně vyrobili 25 tisíc párů. To bylo tak pět let zpátky,“ vzpomíná.

Díky výrobě pro Pepsi nebo Apple přijal pracovníky

Aby tehdy zakázku dodali včas, museli nakoupit extra pletací stroje, přijali další zaměstnance – na administrativu a příjem zakázek, šičku a pracovníka kompletace. „V tu dobu jsem pletací stroje nadále obsluhoval sám a s balením a administrací mi pomáhaly zaměstnankyně. V posledních třech letech jsem pak už musel zaučit pletaře, protože už bych to sám nestíhal,“ vypráví Radek.

Protože se nedalo sehnat člověka s pletařskou kvalifikací, která jednoduše neexistuje, poptával tedy především někoho technicky zdatného.

„Důležité bylo, aby byl manuálně zručný kvůli výměně drobných součástek na stroji, měl dobrý zrak, elán a zapálení do práce. Zbytek se dá naučit, čehož se s chutí chopil kolega Miroslav Brož, který tu s námi je už tři roky,“ říká Radek.

Dodavatelem a výrobcem pletacích strojů je třebíčská společnost, jejíž majitel chce odejít do penze a firmě tak v podstatě hrozí zaniknutí.

„V tuto chvíli se snažíme o vzájemnou spolupráci tak, aby české pletací řemeslo v České republice nezaniklo a dál se rozvíjelo. V plánu máme školení pletařů, a tím chceme zajistit hladké pletení do budoucna,“ prozradil majitel.

Začínat v garáži, rozrůst se do zahraničí

Vedle toho Radek Lošák za uplynulý rok se svojí společností úspěšně vkročil na evropský trh, kdy si od něj ponožky kupuje pestrá zahraniční klientela.

„Poslední rok jsme pociťovali, že původní obchodní název Výroba ponožek postrádal vlastní identitu. Takže jsme se přejmenovali na Radisox, a tím se nám zadařilo být více ‚vidět‘. V současnosti dodáváme ponožky převážně do Rakouska, Holandska, Německa,“ uzavřel.