"Chci vyjednat 14denní karanténu pro lidi, aby se zjistilo, když budou v izolaci, že mají třeba nějaké příznaky a aby to někdo prověřil," řekl Povšík. Během karantény by firma podle něj vydezinfikovala všechna místa v závodu. Firma zároveň podle Povšíka musí sehnat dostatek dezinfekčních prostředků pro zaměstnance.

Karanténou by se tak předešlo možnému šíření viru mezi zaměstnanci. Škodovka má prvního zaměstnance, u kterého se prokázala nákaza koronavirem. Pracuje mimo hlavní výrobní závod v Škoda Parts Center v Řepově, který s Mladou Boleslaví přímo sousedí.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Zaměstnanec se nakazil během dovolené v Rakousku. Další zaměstnanec ze stejného oddělení, který s ním cestoval, je nyní sledován lékaři. Oba dva jsou od čtvrtka 12. března mimo zaměstnání v domácí karanténě. Průběh infekce u nakaženého je mírný," uvedl vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Současná situace bude podle Povšíka mít vliv na pracovní místa. Firma podle něj například zastaví náborové kampaně, je možné, že současný nedostatek zaměstnanců se otočí do mírného přebytku. "Už Průmysl 4.0, elektromobilita, konektivita, všechny ty systémy už útočí na zaměstnanost. Toto to ještě akceleruje. Kdo si dneska koupí auto, když dealeři nemohou mít otevřeno?" řekl Povšík.

Podle něj má firma záchytné systémy, aby byly dopady na zaměstnanost co nejmenší. "Zastavíme v první řadě nábory," řekl Povšík. Je také možné, že firma nabídne starším zaměstnancům bonus za předčasný odchod do důchodu. "Uděláme zásah do (pracovních) agentur. Tam máme 3200 lidí, tam mají třeba nepevné smlouvy, třeba jen půlroční nebo roční, to znamená, že my jim je neobnovíme," uvedl Povšík jeden z příkladů, jak by se firma mohla s přebytkem zaměstnanců vypořádat.

Následně by na řadu přišli v případě nutnosti kmenoví zaměstnanci ve zkušební době a zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou.

Škoda Auto může podle Povšíka přebytečné zaměstnance na konkrétních pracovištích využít v jiné části výroby, kde je naopak podstav. Díky tomu, že je výroba z velké části zautomatizovaná, se pracovníci podle něj dobře zaučí pro novou činnost.

O 14denní přerušení výroby a karanténu požádaly také odbory automobilky Hyundai v Nošovicích.