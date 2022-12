Tato sleva stočného ale pouze zmírňuje avizované říjnové zdržení o 1,64 korun bez DPH. Od ledna tedy bude platit nová sazba za stočné, a sice 48,90 korun za odvedený kubík splaškové vody.

Cenu odběru pitné vody však přímo ovlivňuje nákup vody z Prahy, za kterou budou berounské vodárny, a rovněž jejich koncoví odběratelé, muset od 1. ledna připlatit. Cena se zvýší o 5,40 koruny na jeden metr krychlový odebrané vody.

Lidé v regionu si v novém roce budou muset dohromady připravit 122,05 korun. Cena služby tak lidem z peněženek vytáhne o 4,5 procenta navíc - z původních 116,87 korun.

Normální praxí bývá, že v průběhu roku nedochází k úpravě cen. Dění z letošního října tuto skutečnost nicméně vyvrátilo. Podle Paula ale šlo o mimořádnou situaci. „Došlo k tomu pouze z důvodu toho, co se dělo s cenami energií. Tím, že jsou nyní zastropované, nepředpokládáme, že nějaké finanční náklady stoupnou tak výrazně, že bychom si s nimi neporadili,“ ujistil ředitel.

Sám dokonce nevylučuje, že by voda teoreticky mohla i zlevnit. „To bych si dokázal představit, pokud by se trh s energiemi uklidnil a ceny by klesly k hodnotám před krizí. Loni jsme elektřinu nakupovali za 1,40 koruny za kilowatthodinu. Tento rok v srpnu stála až 15,50 koruny. Příští rok je zastropovaná cena zhruba na pěti korunách, což je stále trojnásobek toho, co jsme platili v roce 2021. “ shrnul ředitel. Berounské vodárny tak za letošní rok zaplatí za elektrickou energii o téměř 30 miliónů více než loni.

Společnost se snaží držet ceny na uzdě i formou šetření. „Jednou z priorit je udržení nízkých ztrát vody, protože ji musíme nakupovat. A k tomu například připravujeme projekt Digitální dvojče. Půjde o virtuální model čistírny v Berouně, který bude mít za úkol na reálných datech testovat různé modifikace chodu čistírny s cílem ušetřit vstupní energie,“ doplnil Paul.