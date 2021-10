Kde tady v Čechách najít kus krásné divoké vody?

Já osobně miluju Ploučnici pod Ralskem. Z Ralska do České Lípy. Řeka tam teče bývalými vojenskými prostory, je úzká, meandruje. Těžil se tam uran a teď je to takový bohem zapomenutý kraj. Je to krásná řeka.

Benefit pro nové předplatitele:

E-kniha Zázračné Česko v PDF podobě

(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)

Nebo Lomnický potok, který se vlévá nad Karlovými Vary do Teplé. Nad nimi je přehrada, ze které se jednou za rok pouštěla voda a my jsme tam dělali závody. Je to asi jen čtyři kilometry, ale byl to mazec! Řeka měla velký spád a občas jsme jezdili mezi stromy, protože voda se vylila z koryta.

Nádherná je i Morava kolem Hanušovic. Ale to jsou všechno toky, které jsou závislé na stavu vody. Jezdí se na jaře, když taje nebo když naprší.

Kde je u nás vlastně nejdivočejší voda?

Čertovy proudy mezi Lipnem a vyrovnávací přehradou. Jsou tam kameny velké jak auta a mezi nimi se valí voda z přehrady…

Existuje u nás ještě pravá vodácká divočina?

Divočina v tom pravém slova smyslu ne. Lidé jezdí všude, kde je to krásné. I tam, kde se to nesmí. Nicméně je tu spousta krásných míst. Třeba Zemská brána na Divoké Orlici. Ale znamená to číhání na vodu. Když je jí dost, vodák honem vezme loď a jede. Jizera, Labe, Úpa, Malše, Mže, Úhlava, Úslava…

Týdeník Květy

zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu



Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu - jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.