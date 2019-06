Doba, kdy se na Mezinárodní den dětí mezi rodiči v sousedství soutěžilo, kdo pořídí dítěti co nejdražší dárek, je passé. Kupovaná láska, náklonnost a přízeň naštěstí patří minulosti a objevují se mnohem racionálnější a zdravější trendy. Mnohdy velmi zaneprázdnění rodiče hledají příležitosti, jak se svými potomky strávit společný čas. Jeho nedostatek totiž podle mnoha psychologů českým rodinám zásadně škodí a nabourává vztahy.

Na Den dětí, jehož kořeny sahají až do dvacátých let minulého století, a nejen tehdy, má jít především o práva, potřeby a blaho dětí. „Trendem posledních zhruba dvou let je dětem koupit místo drahého dárku nějakou drobnost, díky níž zůstane celá rodina chvíli pohromadě a prohloubí tak citové vazby. Tento trend je čím dál silnější a my ho rádi podporujeme,“ řekla Ivana Maršálová, marketingová ředitelka Dino Toys.