V jižní části Hořovic byli hořovičtí profesionální hasiči šest minut od vyhlášení poplachu. Velitel po příjezdu zjistil, že za nepohyblivou seniorkou přišla na návštěvu rodina. V okamžiku, kdy příbuzní nebyli v jejím pokoji, si důchodkyně zapálila cigaretu, od které začalo hořet povlečení.

„Požár se velmi rychle rozšiřoval do druhé místnosti a záchrana ženy nebyla v silách nikoho z návštěvníků. Dcera seniorky rozbila okno ve snaze zajistit přístup čerstvého vzduchu do domu. Přitom se pořezala a nadýchala zplodin. Důchodkyně mezitím slezla z postele a snažila se odplazit do vedlejší místnosti,“ popsal dramatické události mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel.

První skupina hasičů s dýchacími přístroji vnikla do zakouřeného rodinného domu. Ženu hasiči našli na zemi a vynesli ji ven. Zde jí do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby poskytli kyslíkovou terapii a při zhoršení zdravotního stavu zahájili nepřímou srdeční masáž. „Příslušník hořovické stanice, který je současně členem týmu posttraumatické péče, poskytl první psychickou pomoc šokované rodině,“ dodal mluvčí.

Rozvinutý požár byl lokalizován vysokotlakým proudem. Z druhé strany objektu byl zásah veden jedním D proudem. Po odvětrání domu dvěma přetlakovými ventilátory byly do půdního prostoru nasazeny hasicí hřeby. Díky minimální spotřebě vody tak byly omezeny sekundární škody.

„V půdním prostoru se dlouho nacházela vysoká koncentrace oxidu uhelnatého, což je toxický produkt hoření za nedostatku kyslíku. Hasiči proto museli po celou dobu zásahu používat dýchací přístroje. Před 18. hodinou došlo k redukci počtu zasahujících a na místě zůstala jen část místních profesionálních hasičů, která objekt pravidelně kontrolovala termokamerou. Po 19. hodině provedla závěrečný průzkum a poté předala místo zásahu rodině,“ uvedl mluvčí.

Vyšetřovatel HZS Středočeského kraje stanovil jako příčinu vzniku požáru nedbalost při kouření. Plameny napáchaly škodu za jeden milion korun. Včasným zásahem hasiči nejen uchránili majetek v hodnotě čtyř milionů, ale především zachránili to nejcennější – lidský život.