Požár ale byl už v plném rozsahu. „Velitel zásahu tedy neprodleně zvedl stupeň poplachu na druhý a povolal na místo další síly a prostředky. Než však tyto jednotky k místu dojedou, nařídil vedení požárního útoku dvěma proudy C. Jeden útočný proud z vnitřku budovy a druhý z vnějšku. Tím se snažil co nejvíce snížit nebo zcela zastavit šíření požáru,“ popsal dramatické okamžiky mluvčí hasičů Jan Sýkora. Velitel zásahu zároveň požádal o vyslání pracovníků rozvodných závodů, jelikož v bezprostřední blízkosti požárem zasaženého domu bylo elektrické vedení.

V co nejkratší možné době se k požáru přiřítily další jednotky, a to dobrovolní hasiči obcí Cerhovice, Tlustice, Zaječov a Žebrák. Na pomoc vyjeli i hasiči z Plzeňského kraje, a to z obcí Cheznovice a Zbiroh. Další jednotka, která držela pohotovost na své zbrojnici, byla jednotka Zdice, která tak zálohovala stanici Hořovice.

Po pěti minutách hašení se museli hasiči z vnitřku domu stáhnout. Důvodem byly propadající se stropy, které hasiče velmi ohrožovaly.

„Po příjezdu posilových jednotek byly nasazeny další proudy C. Celkem čtyři. Po více než hodině hašení se konečně podařilo dostat požár pod kontrolu, ale velitel zásahu lokalizaci nahlásit ještě nemohl. Důvodem byly právě zřícené stropy. Nebylo totiž zcela jasné, zda se pod sutinami požár dále nešíří,“ vysvětlil Jan Sýkora.

Aby měli hasiči dostatečné zásoby náhradních lahví do dýchacích přístrojů, přijel do Chaloupek protiplynový automobil z Příbrami.

Pracovník rozvodných závodů mezitím odpojil dům od elektrické sítě. Díky tomu mohl velitel zásahu nařídit rozebírání konstrukcí, a tím vyhledat a zahasit skrytá ohniska požáru. Lokalizace požáru tak mohla být nahlášena krátce po tři čtvrtě na tři.

„Přesto dále pokračovalo rozebírání konstrukcí a vyhledávání skrytých ohnisek. Likvidace požáru byla nahlášena před sedmou hodinou ranní. Zásah byl komplikovaný s ohledem na bezpečnost zasahujících a neustálé hrozbě padajících předmětů, špatné viditelnosti a vysoké teplotě. I z těchto důvodů zůstává zásah otevřený a hasiči budou požářiště kontrolovat do nedělních večerních hodin. Teprve až si budou naprosto jistí, že už nehrozí opětovné rozhoření požáru, předají místo události majiteli objektu,“ upřesnil mluvčí hasičů.

Během požárů se jedna osoba nadýchala kouře. „Záchranáři ji po ošetření převezli do nemocnice v Hořovicích,“ uvedla mluvčí záchranky Monika Nováková.

Jako příčina požáru byla určena netěsnost komínového tělesa. Požár způsobil škodu čtyři miliony korun, uchráněná hodnota činila milion.