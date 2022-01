Požár hal v Mladé Boleslavi je pod kontrolou. Škoda přesáhne miliardu korun

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Škoda po rozsáhlém požáru hal poblíž nádraží v Mladé Boleslavi podle policie přesáhne jednu miliardu korun. Ukazují to předběžné odhady. Pokud by se potvrdily, šlo by o jeden z nejničivějších požárů v Česku. Hašení hal, které začaly hořet v sobotu večer, stále pokračuje.