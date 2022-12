Video, foto: Sanitce v Berouně vzplál motor, poté narazila do autobusu

K požáru motoru sanitky u křižovatky ulic Koněpruská a Plzeňská v Berouně došlo 6. prosince v odpoledních hodinách. Podle informací od hasičů poté vůz začal volně sjíždět z mírného kopce do protisměru a naboural do autobusu číslo 631, který měl namířeno do Nižboru. Vše se naštěstí obešlo bez vážnějších následků.

Požár sanitky v berounské ulici Koněpruská | Video: Radek R. Kaša