Hasiči měli požár rychle pod kontrolou, akce byla ukončena ve čtvrt na čtyři ráno. U místa požáru pak do devíti hodin druhého dne zůstala jedna cisterna, která zajišťovala dohlídku.

Příčina požáru je momentálně v šetření. Nicméně podle majitele sběrny Václava Mayera nelze vyloučit cizí zavinění. „Pravděpodobně jde o úmyslné zapálení, protože to hořelo od hradby, od místa blízko skateparku dovnitř. Dneska tady byli nějací mládežníci, kteří tu stříleli světlice. Takže je možné, že buď něco zapadlo do té hromady nebo to někdo prostě zapálil,“ popsal možnou příčinu Václav Mayer.

Vzhledem k tomu, že většina uskladněného papíru je poškozena, majitel předběžně odhaduje škody na několik stovek tisíc korun. Navíc to v pondělí bylo na den přesně 27 let, kdy ve stejném areálu hořela budova dnešního pivovaru.