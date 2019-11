První tři roky jsem podnikání rozjížděla současně při mém tehdejším zaměstnání, což mi neskutečně pomohlo. Největší výzvou bylo překonat období, kdy jsem podnikání živila, místo toho, aby živilo mě. Ale dnes jsem vděčná, že jsem vydržela. Svoji práci miluji a neměnila bych, i když to je někdy náročné.

Nevím, jestli dokážu sledovat všechny trendy, ale snažím se držet krok a rychlý vývoj, který v kosmetice je, si nenechat utéct. Věnuji se několika činnostem, který se týkají ženské krásy a ve všech se snažím vzdělávat. Jezdím na školení, kurzy a semináře. Někdy jde o přednášky uznávaných lékařů, jindy o novinky v produktech značky, se kterou pracuji, nebo o kurzy osobnostní, psychologické a marketingově zaměřené.

V oboru kosmetiky a péče o zevnějšek se pohybuji téměř devět let. Musím uznat, že se za tu dobu hodně změnilo. Ženy se o sebe starají mnohem více a to, co se týká péče, která není hned vidět. Více používají kvalitní produkty, chápou, že čištění pleti je nezanedbatelný krok a součást toho, co pro svoji krásu mohou udělat. A že krásná a zdravá pokožka znamená mnohem více, než zakrýt vrstvou líčidel pleť, o kterou nepečují.

Mužskou klientelu ale nemám, možná, že se muži bojí nebo stydí. Ale ve větších městech a zahraničí je standard, že muži chodí na kosmetiku.

Moje práce mě naučila hodně. Dříve jsem byla trochu netrpělivá a v tom mi moje práce hodně pomáhá. Naučila jsem se individuálně přistupovat ke každé klientce. Snažím se, aby každá žena, která překročí práh mého salonu, měla pocit, že je v prostředí, kde se může uvolnit a cítit se skvěle; a že já jsem tu jen pro ni.