Začala přemýšlet nad tím, jak pomoci lidem s nadváhou či zdravotními potížemi, aby se cítili lépe. „Když někteří přibírali, aniž by na první pohled bylo něco špatně, pátrala jsem po tom, kde může být zakopaný pes a co by bylo možné zlepšit. Začala jsem se zajímat o výživu jako takovou a tak jsem poprvé v životě objevila nějaký zájem, něco co mě bavilo. Do té doby mě nic nezajímalo a teprve nyní jsem našla oblast, kde se mohu i kreativně vyjádřit,“ říká.

Začátky Kamily byly pozvolné, neboť začínala v době, kdy se jí narodila první dcera. „Musela jsem se věnovat hlavně rodině, a proto jsem se do toho nemohla vrhnout naplno. Samozřejmě narození dcery byl popud k tomu, abych se začala více zajímat o principy výživy. Jsem ovšem typ člověka, kterému nestačí jen si něco přečíst, a tak jsem věci začala studovat více do hloubky. Postupně jsem si vytvořila svůj vlastní styl, a to nejen na základě znalostí, které jsem nasbírala, ale především díky osobní zkušenosti. Myslím si, že každý včetně mě si musí vytvořit svůj vlastní životní styl a sám sebe vnímat a poznávat, co mu prospívá,“ upozorňuje.

Pomocí webových stránek varilamysicka.cz začala lidem dávat inspiraci, jak začít žít zdravěji. Stránky nabízejí více než pět set receptů. „Neříkám, že všechny recepty jsem vymyslela sama. Obvykle mě něco napadne, jdu třeba koupit kedlubnu a řeknu si, že ji udělám zapečenou s bramborem, ale dám tam něco jiného než šlehačku. Všechny jídla na stránce jsem uvařila, vyfotila a sama snědla, takže to už není málo. Pozitivní zpětné vazby jsou pro mě obrovským zdrojem energie a mám radost, že to dává smysl i jiným lidem.“

Jejím profesním životem ovšem není jen tvorba receptů a spravování webových a facebookových stránek. „Co se týče profesní cesty, tak jsem zjistila, že než být výživovou poradkyni, daleko víc potřebuji něco živějšího. Neskutečně mě baví předávat zkušenosti formou přednášek, workshopů. Abych nepřišla o nějaké příležitosti, kdy mě třeba osloví základní školy, udělala jsem si letos státnici na lektora, takže jsem lektorka i oficiálně. Spolupracuji i s firmami. Aktivit mám víc, ale všechny se týkají této oblasti,“ vypráví Kamila.

Mezi její nejoblíbenější recepty patří tvarohová bábovka. „Většinou hodně reagují lidé také na moučníky, které sama tvořím, vymýšlím. Na ně jsem opravdu pyšná. Tvořím je z různých alternativních ingrediencí, ale zároveň dostupných. Do klasické bábovky se třeba přidá pohanková nebo amarantová mouka. Mám takové pravidlo, že moučník nemusí být sladkost, ale obzvlášť pro děti by mohl být výživnou svačinou.“

Kamila několikrát vařila i před televizními kamerami. „Ač jsem vždycky byla nervózní, byla to zdravá nervozita, která mě bavila. Když mě někdo oslovil, tak jsem sice věděla, že to bude stresující, ale stejně jsem se těšila a pak jsem si to užívala. Říkala jsem, co si myslím, čemu věřím a byla sama sebou, což je podle mě jediná cesta,“ říká.

Ač má Kamila sportovní postavu, hodiny ve fitness centrech rozhodně netráví. „Uznávám přirozený pohyb. Když nemusím jet autem, chodím pěšky. U vaření také ráda tancuji. Pohyb by nás měl hlavně bavit. Někoho baví zvedat těžké váhy, někdo potřebuje jít do přírody, tam se proběhnout, dát si dvacet dřepů a takovým typem jsem já. Sport a stravování je jen součástí životního stylu. Důležité je také, jak myslíme, co dýcháme a hlavně jakými lidmi se obklopujeme. Musí nás to především bavit,“ vysvětluje.

Kamila je pánem svého času, i tak má ještě mnoho snů a cílů. „Z krátkodobých cílů bych si ráda udělala taneční kurz. Chtěla bych také více cestovat, což s malými dětmi moc nešlo. Ráda bych si udělala jazykový kurz v zahraničí. Mým obrovským snem je, abych i nadále mohla dělat to, co dělám, co mě baví, dává mi to energii a zároveň, vím, že jsem tím prospěšná ostatním lidem,“ dodává.