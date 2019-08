Všem říkám, že k názvu své restaurace jsem přišel díky staré rodinné legendě, která sahá až k napoleonským válkám, a když se někdo ptá na vysvětlení, řeknu mu: „Až přijedete příště, dám vám další indicii“. A teď vážně. O názvu jsem přemýšlel spíše z obchodního hlediska, půjčil jsem si knihu o domovních znameních a sledoval názvy různých podniků. Pak jsem na netu narazil na keramickou dílnu, která měla v názvu jednoho kachlíku „Domovní číslo U modré kočičky“ a bylo to.

Letos je už desátý ročník Pohádkového léta U Modré kočky, to je festiválek osmi divadelních představení pro děti, která pořádáme v létě každou neděli od 18 hodin v zahradě naší restaurace. Přizpůsobili jsme téhle akci prostor, postavili pódium, před každým představením postavíme hlediště. Lidi si na pohádky zvykli a máme pak 150 až 250 lidí na představení.

Účinkují u nás soubory z celé republiky. Některé se střídají, ale máme už i oblíbené stálice - Liduščino divadlo nebo divadlo Dokola. Ty jsou populární a většinou je necháme zahajovat nebo zakončovat celé Pohádkové léto. Tiskneme každý rok asi 2000 volných vstupenek, dáváme je k programu a také rozvážíme po okolních školkách asi v okruhu dvaceti kilometrů.

Provozujeme vyhlídkovou věž Václavku, kterou jsme zpřístupnili na dvě etapy. Nejdřív, v roce 2012, to bylo do patra, kde jsou ciferníky hodin, které se otevírají na všechny světové strany a návštěvníci se mohou podívat na Votice z výšky dvaadvaceti metrů. V roce 2013 jsme dobudovali další čtyři schodiště, čímž jsme se dostali až do špičky věže, které se říká Lucerna, a nyní je vyhlídka ve výšce pětatřicet metrů.

Co se týče turistických akcí, jednou ročně pořádáme Pochod okolo Votic a dvakrát ročně Cyklotuláka. Nejedná se o závod, ale o pohodovou cykloakci. Na startu každý účastník dostane mapu, do které cestou sbírá na punktech razítka, a v cíli na každého čeká sladká odměna a hlavně diplom s titulem Cyklotulák.