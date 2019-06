Zákaz prodeje pod stávajícím názvem nařídila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). „Z nařízení Evropské unie a SZPI musíme k třetímu červenci ukončit prodej Hustopečské mandlovice. Koncovka ice je pro ně nepřípustná,“ sdělila Kopová.

Její mandlovice totiž není pravý destilát, což právě koncovka naznačuje. „Ano, náš destilát není pálený z mandlí, ale vzniká mícháním mandlového výtažku a vinného lihu,“ vysvětlila majitelka.

Hustopečská mandlovice:

- Nápad na její výrobu dostala bývalá učitelka Kateřina Kopová před 7 lety.

- Zaregistrovala obchodní značku a začala podnikat.

- Lihovinu vyrábí z vinného lihu, vody a vinného moštu.

- Mandle jsou přítomny ve formě aroma hořkých mandlí.

- 3. června SZPI zakázala prodej pod stávajícím názvem.

- Na výprodej zásob dali výrobcům lhůtu jeden měsíc.

- Lidé si lihovinu už oblíbili.

Nejvíc jí ale vadí šibeniční lhůta. „Na změny máme jen jeden měsíc. Nejde jen o to vyprodat sklady, v nichž teď stojí pár tisíc lahví za zhruba čtyři sta tisíc korun. Ale sedm let budovaná obchodní značka vyletěla komínem,“ zlobila se Kopová.

Reklamní materiály, obaly, vše musí zlikvidovat a udělat znovu. „Škoda šplhá k miliónu korun,“ vypočítala.

Inspektoři hájí rozhodnutí evropskou směrnicí. „Právní předpisy stanovují, že v názvu lihoviny je uvedení ovoce doplněné příponou ice vyhrazeno pro ovocný destilát. Tím však Hustopečská mandlovice není. Neměla by nést označení, které takový postup výroby evokuje. Uvádí v omyl spotřebitele,“ vysvětlil mluvčí SZPI v Brně Pavel Kopřiva a dodal. „Mandle nahrazuje pouze aroma,“ doplnil.

S tvrzením souhlasí i odborník na destiláty a současně prokurista významné likérnické společnosti Vladimír Darebník. „Název je zavádějící. Výmluva na nařízení evropské unie není správná. Sice říká, co se může jmenovat 'ice' a co ne. Název je ale zásadní pro spotřebitele. Je důležité, aby věděl, co pije. Mandlovice ale není pravý destilát. Tato pravidla platí po celém světě,“ uvedl.

Lidé si ale lihovinu oblíbili. „Myslím si, že není důležité, aby se mandlovice jmenovala mandlovice. Mám ji ráda a pít ji budu, ať se bude jmenovat jakkoliv,“ uvedla Lucie Janíčková z Brna.

Zdeňkovi Rybářovi z Hustopečí vadí víc postupy úřadů. „Je smutné, že člověk dostane na něco licenci a po sedmi letech mu řeknou, že neplatí. Je to demotivující,“ myslí si.