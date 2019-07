Jelikož pochází z Moravy a jeho rodina se vínu věnovala, dá se tento životní směr snadno pochopit. „Na Moravě má logicky člověk k vínu blízký vztah. Když se však postupem času objevila nabídka z vinařství Bettina Lobkowicz, tak jsem ji rád přijal a přesunul jsem se do Mělníka, o kterém je známo, že se zde vínu daří a začal jsem tady pracovat jako sklepmistr,“ vzpomíná na své mělnické začátky.

Jonáš Grepl primárně pečuje o vinohrad. V průběhu roku je jeho povinností starat se o vývoj na vinicích, reagovat na počasí a společně se svými kolegy pravidelně konzultovat veškeré záležitosti, aby byl výsledný produkt kvalitní.

„Samozřejmě si musíme předávat informace. Na vinicích se například radíme, jaké choroby se objevují, jestli je vývoj urychlen či opožděn a podobně. Součástí naší práce je také sledování vývoje zrání vína ve sklepě a příprava nových ročníků, abychom na trh přicházeli s novým produktem. Důležité jsou i marketingové aktivity. Vína posíláme do soutěží a prezentujeme je na celé řadě akcí,“ vysvětluje.

Jonáš Grepl sám nejraději pije Ryzlink rýnský a burgundské odrůdy, kterým se v Mělníku výborně daří. Když má pan sklepmistr volno, tak rád sportuje, nejvíce preferuje cyklistiku.

Jeho další velkou zálibou je pak cestování a nebyl by to on, kdyby nebylo spojené s prohlídkou vinic. „Spousta dovolených a výletů směřuje za vínem. Navštěvuji zejména tradiční evropské vinice ve Francii, Itálii, Německu, Rakousku a Španělsku. Nejzajímavější jsou pro mě vinice, které nám jsou klimaticky nejbližší, což je sever Francie, Německo a Rakousko,“ prozrazuje své trasy. Pro Jonáše Grepla je zkrátka víno životním posláním.