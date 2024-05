Máte šanci získat titul EY Světový podnikatel roku. Jak se těšíte do Monte Carla?

Mám dvě krásné a chytré dcery, takže mě doprovodí. Jedna je nezadaná, tak tam možná potká nějakého prince.

Byl jste oceněn za dlouhodobé působení v oblasti soukromé zdravotní péče napříč medicínskými obory. Jak jste se vůbec ke zdravotnictví dostal? Vše začalo tím, že jsem koupil podíl na poliklinice v Praze 4. Od té doby, už zhruba šestadvacet let, se věnuji jenom zdravotnictví. Jiné podnikatelské aktivity nemám.

Sotirios Zavalianis, držitel titulu EY Podnikatel roku 2023:

Zdroj: Youtube

Jak vzpomínáte na rok 2007, kdy jste odkoupil Rehabilitační nemocnici Beroun a Nemocnici Hořovice?

Mám krásné vzpomínky. Jeden nejmenovaný poslanec za ČSSD mi například radil, abych nemocnici v Berouně koupil, zboural a rozprodal jako lukrativní pozemky. Když viděl, že jsem ji koupil a nic neboural, naopak tam začal stavět, tak rozhlašoval, že tam stavím zařízení pro elitu. To se nepotvrdilo. Každý ví, že berounská nemocnice nechce po nikom při akutní péči ani korunu a platí se pouze za případnou vyšší kvalitu ubytování u plánované péče.

Co máte ještě v plánu v berounské nemocnici vybudovat?

V Berouně nám už bohužel docházejí pozemky. Kdyby spoluobčané měli k dispozici nějaké pozemky, tak je rád využiji a můžeme pokračovat, ale v současnosti už není kam se posunout. Ještě však máme v plánu rozšířit pavilon Centra jednodenní péče, kde právě zahajujeme výstavbu šestého operačního sálu a v budoucnu je v plánu i sedmý sál. Dokončili jsme pavilon Centra duševní rehabilitace, což je pro společnost velkým přínosem. Kvalita psychiatrické péče je v Berouně špičková, samozřejmě se jako všechna psychiatrická zařízení v České republice potýkáme s omezenou kapacitou, ale co se týče akutní psychiatrické péče, tak bereme každého, koho sanitky přivezou.

Centrum duševní rehabilitace v berounské nemocnici.Zdroj: Deník/Radek R. Kaša

Špatná dostupnost psychiatrické péče otevřela dveře pro nové možnosti na poli digitální terapie. Spolu s největšími odborníky na KBT v České republice, prof. MUDr. Jánem Praškem CSc., hlavním autorem a spoluautorkou PhDr. Marií Ociskovou Ph.D., jsme vytvořili digitální platformu Mindwell. Ta nabízí pacientům systematickou terapii nejčastějších psychických poruch, jako jsou deprese a úzkosti. Aktuálně pracujeme na terapeutickém programu pro řešení syndromu vyhoření. Jsem rád, že potřebnost takových terapií vnímají už i zdravotní pojišťovny. Digitální psychoterapeutická platforma Mindwell je v tuto chvíli plně hrazena v rámci zdravotního pojištění VoZP i ČPZP a další pojišťovny nabízí příspěvek na péči.

A jaké další plány máte s hořovickou nemocnicí?

Rádi bychom, aby se Hořovice staly centrem světové medicíny. Možná se to zdá jako nadsázka, ale starší spoluobčané si možná pamatují, co jsme slibovali v roce 2007. Že uděláme z berounské a hořovické nemocnice vyhledávané nemocnice, což se také stalo. A dále v tom pokračujeme. Chtěli bychom do Hořovic zavést světovou medicínu. V Hořovicích stavíme další pavilon. Plánem je zdvojnásobit současnou kapacitu stávající nemocnice. Rozšíříme počet operačních sálů, ARO, lůžka, diagnostiku a doufám, že za dva roky by měla mít nemocnice přibližně 700 lůžek.

Vloni padl v Nemocnici Hořovice historický rekord. Byla u toho i Jana Šrámková

Plánujeme zde stavbu další mateřské školky. V současné době máme jednu v Berouně a jednu v Hořovicích. S ohledem na vzrůstající počet zaměstnanců je potřeba kapacitu hořovické školky navýšit na 96 dětí. Prioritně budeme přijímat děti zaměstnanců, ale pokud bude volná kapacita, nabídneme místa i dalším zájemcům. Nadále pokračujeme i ve výstavbě bytů. Nyní jich máme pro zaměstnance 106 a výhodou je nejen blízkost nemocnice, ale i zvýhodněný nájem. Chystáme dalších 180 bytů, které nabídneme zaměstnancům k odkoupení za velmi příznivé ceny. V plánech máme i stavbu polikliniky v areálu nemocnice, protože naše kapacity ambulantní péče už nestačí velkému množství pacientů, kteří za námi cestují často z velké dálky. Začínáme mít velmi dlouhé objednávací termíny, což se nám rozhodně nelíbí. Zájem chodit k nám je opravdu enormní. Plánů máme ale ještě víc.

Z Nemocnice Hořovice.Zdroj: Deník/Radek R. Kaša

Můžete je prozradit? Co ještě plánujete?

Rádi bychom vybudovali školící středisko pro zdravotnický personál. A i tímto se snažíme, aby se Hořovice staly synonymem pro zdraví. Doufám, že těmito plány zaujmeme i další podnikatelské subjekty a přidají se s nabídkou doplňujících služeb, které my už bohužel nestíháme. V Hořovicích by tak mohl vzniknout například další dům s pečovatelskou službou nebo domov seniorů. Nemocnice tam už je, což je základ.

Vaši zaměstnanci si velmi chválí, jak je posíláte za odměnu na dovolenou do Řecka. Málokterý zaměstnavatel hradí svým zaměstnancům rodinnou dovolenou…

Tento projekt stále běží, ale snažíme se přicházet i s dalšími bonusy. Máme bohatý program benefitů. Kromě dotovaného nájmu v bytech dotujeme i dopravu do zaměstnání. Naše mateřské školky mají provozní dobu od šesti od rána až do sedmi do večera, podporujeme zkrácené úvazky, organizujeme o prázdninách příměstské tábory, pořádáme akce pro děti zaměstnanců, od příštího roku připravujeme letní dětské tábory v krásné křivoklátské přírodě. Pokud tento článek budou číst nějaké zdravotní sestry, které pracují v jiném oboru, ale mají zdravotní vzdělání, velmi rád bych na ně apeloval, aby se vrátily k oboru. Nejenže pracovat ve zdravotnictví je prospěšná práce, ale je i skvěle ohodnocena. Ve zdravotnictví už jsou platy mnohem vyšší, než bývaly a úspěšně konkurují ostatním sektorům.

Jaký průměrný plat má tedy u vás zdravotní sestra?

Záleží podle kvalifikace, ale platy se pohybují hodně nad 40 000 korun. A upozorňuji, že mzdy ve zdravotnictví stále rostou.