Můj milý Deníčku, jak dlouho si tě už píšu? Sobě od dětství a mým synům už devět let. Od početí až dodnes.

Zprvu to měla být jen taková moje zpověď. Uklidnit v sobě své rozbouřené emoce. A nakonec se ze všech těch řádků stal příběh. O mně a o nich. Píšu si tě denně. Píšu jim o všem. O tom, jaké udělali pokroky, o jejich pocitech, emocích, o zkušenostech a zážitcích. Vkládám do tebe jejich různé památeční předměty, první ustřihnuté vlásky, náplasti z bolístek, fotky či vstupenky. Popisuji jim také své prožitky, protože jak se cítím já, cítí se i oni. Popisuji jim radostné i ty méně radostné události, protože věřím, že mají právo vědět o všem. A poslední, co si zaslouží, je lež.

Z celého srdce si přeji, aby jednou v tobě nalezli odpovědi na otázky, které si začnou klást, až přijde ten pravý čas. Omlouvám se jim též a děkuji. Jsi taková má Terapie Láskou. Neocenitelná studnice vzpomínek. Pro Luise už jsi deníkem číslo 49 a pro Elliota 9. Vy všichni jste se stali velkou inspirací pro můj dávný sen. Vytvořit interaktivní deník S láskou, máma, který právě vychází a je určen všem maminkám, které by si taky rády psaly, ale nevědí kdy a jak. Zahrnuje zásadní období. Období od početí až do konce první třídy. Ve svém nadšení jsem však odevzdala nakladatelství přes 700 stránek. Bylo nutné krátit.

A s lítostí ponechat školní rok na pozdější čas. První příběh je tedy zakončen školkou. Tys mi pomáhal sepisovat ty nejzásadnější otázky na jednotlivá období. Zaměřovat se nejen na pokroky a události, ale i na pocity a emoce. Každé období je navíc zakončeno stránkami Dopis Tobě, kde maminky můžou svému dítěti ještě něco napsat, a Prostor pro maminku, aby se svěřila. Ta naše superhrdinka. Naše útočiště. Teplo domova. Bezpečí. Láska. Máma, která, když se necítí dobře, dokáže rozhoupat dům jistoty v základech.

Dítě je pro ni největším darem a štěstím. Symbolem zázraku a bezpodmínečné lásky. Proto si jejich zázračný příběh zaslouží být zachován, zaznamenán, chráněn a opatrován. Proto je dobré psát. A poté vzpomínat. Hledat a nacházet. Ptát se a odpovídat. Zasmát se i zaslzet. Vše do něj patří. I když si mnohdy myslíme, že ne. Interaktivní deník S láskou, máma je zde. Jen pro vás. Nechť je naplněn tím nejkrásnějším a nejláskyplnějším příběhem. Vaším příběhem. A já se z nich budu těšit a radovat.

Děkuji za vás, maminky. Kristýna Janáčková