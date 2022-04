„Vzhledem k tomu, že muži nemusí trpět následky těhotenství, práh vedlejších účinků antikoncepčních pilulek je poměrně nízký," uvedl pro web Gizmodo vedoucí výzkumníků Abdullah Al Noman. "Proto se snažíme vyvinout nehormonální antikoncepční pilulky, abychom se vyhnuli hormonálním vedlejším účinkům," doplnil ještě.

Jak se zatím zdá, sloučenina GPHR-529 funguje tak, jak vědci předpokládají. Ti totiž antikoncepci podávali myším samcům. A s úspěchem. Hlodavci byli čtyři až šest týdnů neplodní, a to bez zjevných vedlejších účinků. Navíc podle všeho bude účinek i u tohoto druhu mužské antikoncepce pouze dočasný. Stejně jako je tomu u žen. Plodnost se vrátí poté, co jedinec přestane přípravek brát. „Všechno to zatím vypadá nadějně,“ doufá výzkumný pracovník Noman.

Pokud vše půjde podle plánu, již na konci tohoto roku by se první antikoncepce mohla začít testovat i na samotných mužích. "Jsem optimista, že se to rychle pohne kupředu," uvedl pro web France24 profesor minnesotské univerzity Gunda Georg s tím, že předvídá možný časový plán uvedení na trh do pěti let.

Vyvinout mužskou antikoncepci se snaží již roky celá řada firem. Nicméně se stále potýkají s jedním problémem. Všechny tyto preparáty se zaměřují na testosteron, který může mít nežádoucí vedlejší účinky, jako je vyšší cholesterol nebo nižší sexuální touha. Podle Nomana jejich preparát na tomto principu nefunguje, což by tak mohlo zvýšit jeho atraktivitu na trhu.

Aktuálně jsou zatím na trhu pouze dva způsoby mužské antikoncepce. A to kondomy, které se vyrábějí od 19. století, a dále také vasektomie, což je chirurgický zákrok, při němž se přeruší chámovody, čímž dojde ke sterilizaci. Kromě antikoncepce se také aktuálně testuje také speciální mužský gel, který snižuje hladiny spermií a přirozeného testosteronu. Očekává se, že větší zkouška fáze gelu bude dokončena počátkem roku 2023.

Autor: Irena Frolová