„Když mě lidé poprvé potkají, shledávají, že jsem k nim chladná. Udržuji si od ostatních určitý odstup a to je důvod, proč mě tak přitahuje herectví. Umožňuje mi nosit masku,“ říká pařížská rodačka, která 6. července 1980 přišla na svět jen o dvě minuty dřív než její sestra Joy.

Herecké geny podědila po matce, legendární francouzské herečce, zpěvačce, ale i uznávané spisovatelce dětských knih Marlène Jobert. Mimochodem, s herectvím koketoval i Evin švédský otec Walter, nicméně jako zdroj obživy u něj zvítězila zubařina. Eva vyrůstala ve Francii, i když později studovala také v Irsku a Londýně a angličtinu pilovala i během studií na Americké univerzitě v Paříži. Ještě v sedmi letech sice projevovala přání stát se egyptoložkou, nicméně od čtrnácti měla jasno – bude herečkou.

I když v kontaktu se světem herectví a filmu vyrůstala, na svoji první roli čekala třiadvacet let. A nebyla to slavná bondovka Casino Royal, s níž vstoupila do světa pohyblivých obrázků. Prostě ještě před tím, než se vrhla na Daniela Craiga, shodila svršky ve Snílcích slavného režiséra Bernarda Bertolucciho. „Když za vámi přijde taková persona s nabídkou role, nemůžete odmítnout. Sice jsem se mohla hanbou propadnout, už když jsem četla scénář, ale pak jsem si řekla, že nebudu dělat upejpavou a s kapkou něčeho ostřejšího na kuráž to přece musím zvládnout,“ vzpomíná Eva Green.

Mimochodem, ani před Bertoluccim se nezjevila zčistajasna. Režiséra snímků Poslední císař či Poslední tango v Paříži zaujala v divadle, kde slavila velké úspěchy – už v roce 2001 byla nominována na Molièreovu cenu, asi nejprestižnější divadelní ocenění ve Francii.

V roce 2005 poprvé nakoukla do Hollywoodu, a to díky válečnému velkofilmu z dob křižáckých tažení Království nebeské. Sešla se tu s Orlandem Bloomem nebo Jeremym Ironsem, hlavně ale dostala šanci spolupracovat s Ridleym Scottem, tvůrcem filmů Vetřelec, Gladiátor nebo Blade Runner. A ačkoli Království nebeské v kinech komerčně vyhořelo, o francouzské krásce mluvil celý Hollywood. A o rok později celý svět.

Bond má novou holku!

V roce 2006 se měl do kin vrátit James Bond, ovšem s novou tváří. Daniel Craig byl podle mnohých fandů (především těch, kteří měli rádi elegantního Pierce Brosnana) špatnou volbou. Působil příliš hrubě, drsně a neotesaně, a že by se na jeho pojetí agenta 007 diváci vyloženě těšili, se říct nedá. Jenže Casino Royale uspělo, do značné míry právě díky tomu, že to byl jiný Bond. Tenhle se odehrával na začátku jeho špiónské kariéry, kdy byl ještě horkokrevným drsňákem a nikoli cynikem, jenž likviduje šílence a balí krásky díky jednomu úsměvu a dvěma martini. Do téhle fáze měl teprve dospět a významně mu v tom pomohla právě Eva Green.

Do její postavy Vesper Lynd se totiž Bond zamiloval, na což u něj diváci nejsou – až na pár výjimek – zvyklí. Takže když se nakonec ukázalo, že Vesper s ním nehraje úplně fér hru, zanechalo to na něm ošklivé následky. Ano, je to tak – Eva Green prostřednictvím své figury zlomila srdce Jamesi Bondovi.

Tehdy pořád ještě začínající Francouzka porazila v boji o roli slavnější hvězdy, filmaři zvažovali i obsazení Angeliny Jolie, Charlize Theron nebo Scarlett Johansson. Ale zpětně fandové uznávají, že právě Eva Green, protože na plátně vypadala odhodlaně i zranitelně, byla pro Vesper dokonalá. Z Casino Royale se stal obrovský hit, nová tvář Jamese Bonda diváky zaujala a jeho „nová holka“ taky.

Eva do toho konečně mohla pořádně šlápnout i v Hollywoodu. Samozřejmě ji to těšilo, ale věděla, že to může vést i k nepříjemnostem: „Jsem hrdá na to, že jsem součástí bondovského světa, ale nechci být sexy do konce života. Nechci, aby to znělo, že si stěžuji, ale byla bych ráda, kdyby mě lidi brali jako herečku vážně.“

Není malých filmů

Pouhý rok po Casinu Royale spojila opět síly s Danielem Craigem, s nímž si zahrála v ambiciózní fantasy Zlatý kompas. A ačkoli se ve filmu objevila spousta dalších hvězd v čele s Nicole Kidman a dorazili například i mluvící lední medvědi, v kinech tahle podívaná neuspěla. Eva Green si tu sice svou hodnou čarodějnici evidentně užila, ovšem na dlouhou dobu šlo o její poslední velký film. Ne že by nedostávala zajímavé nabídky, podle všeho ale měla chuť dát si od projektů za desítky milionů dolarů pauzu a věnovala se menším věcem. „Nechci být hollywoodská hvězda,“ říká. „Chci jen dělat svou práci a užívat si to.“

V následujících pěti letech se objevila ve fantasy seriálu Camelot, kde ztvárnila zlou čarodějku Morganu, ale třeba i v neobvyklé romanci Perfect Sense, která se odehrává ve světě, kde lidé postupně přicházejí o své smysly. K blockbusterům se vrátila až v roce 2012, kdy si ji režisér Tim Burton vybral do své hororové komedie Temné stíny, v níž se mohla před kamerou vyřádit spolu s Johnnym Deppem, Helenou Bonham Carter, Chloë Grace Moretz nebo Michelle Pfeiffer. A i přes fakt, že film nepatří k jejím nejlepším, zaujala. Především proto, že její záporačka ráda využívala své ženské půvaby. Mimochodem v tomhle filmu můžete Evu vidět jako blondýnu a světlé vlasy má i ve skutečnosti. Jen si je od patnácti let barví na tmavo.

Krásná a smrtící

V roce 2014, kdy už měla za sebou filmové svedení Bonda, resp. Daniela Craiga i Johnnyho Deppa, potvrdila hned dvakrát, že pokud chtějí filmaři krásnou ženu, co umí být i pořádně nebezpečná, měli by volat právě jí. Nejdřív si ve snímku 300: Vzestup říše zahrála velitelku perského námořnictva, které se střetne s řeckou flotilou a je u toho spousta krve a drsných soubojů plných efektních zpomalovaček.

Green tu byla zlá, krutá, drsná a neskutečně sexy, stejně jako o pár měsíců později v Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil, kde donutila svého bývalého milence, aby zabil jejího násilnického manžela. Jenže se ukáže, že to je tak trochu zištná potvora, která jednoduše ví, jak využít svůj šarm a sex appeal k tomu, aby muži dělali to, co ona chce… Mimochodem, to, že jí záporačky tak skvěle jdou, vysvětluje i Evina věta: „Už ve škole jsem vždycky chtěla hrát záporné charaktery. Je to skvělý způsob, jak se poprat s vlastními emocemi.“

Všestranná hvězda

Zůstávat ve škatulce „sexy mrcha“ se ale Evě nechtělo a ani v ní zůstávat nemusela. Herecky už dokázala diváky, filmaře a celý Hollywood přesvědčit o tom, že dovede zvládnout jakoukoliv roli. V posledních letech se tak objevila třeba v temném fantasy seriálu plném čarodějnic a vlkodlaků Penny Dreadful, ale i v dobrodružné a možná malinko děsivé pohádce Tima Burtona Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.

Loni si pak na svoje konto připsala regulérní pohádkovou podívanou, když zazářila jako akrobatka v hrané verzi animované klasiky Dumbo. Vedle roztomilého slůněte s obříma ušima se rozhodně neztratila. A teď ji v kinech můžete vidět v dramatu Proxima, kde září jako žena, která se chystá na misi do vesmíru, snaží se stoprocentně připravit a přitom nezanedbávat péči o svou malou dceru. Postupně ale zjišťuje, že si bude muset vybrat, jestli jít za svým snem, anebo být dobrou matkou.

Svůdkyně? Ani náhodou

Eva Green se v současnosti možná neřadí mezi největší herecké hvězdy, rozhodně ale patří mezi ty nepřehlédnutelné. Člověk by čekal, že po tolika rolích vypočítavých mrch, sexy krásek a osudových žen bude mít podobně divoké i soukromí, ale opak je pravdou.

Dnes žije sama, a i když v minulosti randila s hercem Martonem Csokasem a říkalo se, že měla něco i s Timem Burtonem, samota jí prý vyhovuje. Skládá hudbu, ráda navštěvuje muzea, chodí ven se psem nebo vaří. A taky říká, že je velmi stydlivá.

MICHAL KREJČÍ