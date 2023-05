Loni se toho o manželské krizi u Michaely a Romana Tomešových napsalo hodně. Letos je to jiná písnička. Jsou nadšení, když spolu mohou trávit každou společnou chvíli. Míša v časopisu Story prozradila, že se mráčky v jejich domácnosti objevují jen tehdy, kdy ji trápí premenstruační syndrom.

Michaela Tomešová a Roman Tomeš. | Foto: se souhlasem Michaely Tomešové / foto Pavlíkovi

Váš muž měl nedávno narozeniny, které slavíte trochu netradičně…

My si nikdy nedáváme hmotné dárky, a když už, tak maličkosti. Pokaždé si věnujeme čas. Zajistila jsem hlídání dětí a my si udělali takový „rande“ den. Šli jsme spolu na oběd, masáž, do wellness a večer jsem zorganizovala tajnou oslavu. Do baru u nás v Úvalech jsem pozvala pětatřicet přátel.

Koho má doma vystaveného Míša Tomešová:

Zdroj: Youtube

Překvapení se podařilo?

Roman neměl do poslední chvíle tušení, překvapený byl velmi. Vymyslela jsem úkoly, které si všichni účastníci oslavy losovali z klobouku. Jsou to dárky – zážitky, které Romanovi v průběhu roku udělají radost. Manžel se může těšit, že ho někdo z našich kamarádů vezme kempovat pod širák, zajde s ním do kina nebo s ním natočí duet. Myslím, že věnovat někomu čas je nejhezčí, protože čas je to nejvzácnější, co máme.

Kdybyste měla někomu promítnout svůj „Biograf láska“, co by v něm bylo?

Určitě celá má rodina se vším, co k ní patří. S krásami, naplněním, emocemi, i všedními starostmi, které všichni máme a řešíme.

Co jste se o lásce dozvěděla nejdůležitějšího?

Že láska musí být trpělivá, shovívavá. Láska se také neobejde bez humoru.

U vás doma to jde s humorem?

Ano. Pokud zrovna nemám PMS (premenstruační syndrom pozn. red.). To pak funguje všechno jinak a manžel kolem mě musí našlapovat po špičkách. A i to je vlastně z mého pohledu špatně. (smích) Drtivou většinu měsíce to u nás ale opravdu funguje s humorem.

Herečka Míša Tomešová: Ideální máma neexistuje

Je hezké, že k vám při PMS manžel přistupuje chápavě.

No takhle… On to třeba nechápe. Ale musí. (smích)

Sledujete ráda svého muže během divadelních představení?

V muzikálu Biograf láska mám oblíbených několik jeho písní, kde máme většinu scén společných. Když spolu v jiných muzikálech nejsme na jevišti, chodím se něj koukat. Třeba když v představení Voda a krev nad vodou zpívá Vinný aj nevinný. Když jsme hráli Osmý světadíl, nikdy mi neutekla píseň Láska moja. Tu jsem milovala a sledovala ho z portálu.

Biograf láska s hity Hany Zagorové v Divadle Kalich:

Zdroj: Youtube

Chodíte se na Romana dívat i do jiného divadla, než je Kalich?

Moc ráda. Teď má velmi úspěšné představení Hedwig a její Angry Inch, které získalo nominace na všechny ceny, které u nás lze za takové představení získat. Já sama ho viděla už pětkrát! Jsem manželova velká fanynka.

Zamilováváte se do svého muže, když hraje?

Ano! Naprosto suverénně, bez jakýchkoli pochybností můžu říct, že se do něj pokaždé, když ho vidím, znovu zamiluju. Obdivuju jeho talent, práci s tóny, hlasem… On je pro mě opravdu mimořádně inspirativní člověk, a to nejen v umělecké sféře.

Veronika Arichteva renovuje dům: Máme i místnost, do které se prochází skříní

Sleduje manžel se stejným nadšením vás?

Má to úplně stejně. Nedávno se na mě byl podívat podruhé, nebo možná už potřetí, v muzikálu Cabaret a celý zbytek večera se na mě díval, jako na svatý obrázek. Je to vzájemné.

Písně Hany Zagorové z muzikálu Biograf láska připomínají osmdesátá léta. Líbí se vám oblečení, atmosféra… té doby?

Jsem dítě devadesátek, ale dík staršímu bratrovi jsem hudbou a stylem osmdesátých let dost ovlivněná. Doma jsme tehdejší muziku poslouchali. Michaela Jacksona, Phila Collinse… Byla to doba diskoték, barevného oblečení. To mám ráda.

Prozpěvujete si občas písničky z muzikálu?

Mám dvě oblíbené. Biograf láska a Gvendolína, tu si zpívám hodně. Paradoxně nejde o písně, které zpívám na jevišti já, ale mé kolegyně.

Jaký vztah má vaše muzikálová role s muzikálovou postavou vašeho muže?

Postava Alči, kterou hraju, je lesbička a asi z principu feministka, která nemá moc ráda chlapy. Muzikálového muže mé nejlepší muzikálové kamarádky hraje můj skutečný manžel (Roman Tomeš pozn. red.), kterého v představení nemám ráda, protože ubližuje mé nejlepší kamarádce, kterou se já snažím hájit.

Michaela Tomešová a Roman Tomeš:

Zdroj: Youtube

To na něj asi nejste zrovna moc milá. Jak vám to jde?

Co se týče našich společných scén s manželem, hodně si je užívám. My se doma do tak konfliktních situací nedostáváme, tedy kromě těch, které jsem už zmínila. (smích) Vlastně si to na jevišti užíváme oba dva.

Zatímco v Biografu láska na svého manžela křičíte, v muzikálu Voda a krev nad vodou, kde také oba účinkujete, hrajete zamilovaný pár?

Úplně bych to tak neřekla… Procházíme tam určitými úskalími, ale na začátku představení spolu chodíme.

Sirény na cestách: Lidé z nás řvou smíchy, nic není tabu a za věk se nestydíme

Je fajn vídat se s vlastním mužem na jevišti?

Naše společné hraní považuju za pěkně strávený čas. Mně je vlastně jedno, jestli spolu budeme doma nebo na jevišti v divadle. Hlavní je, že ten čas trávíme spolu. Jelikož máme oba opravdu hodně práce a vídáme se, i přes společnou domácnost a děti, dost málo, je pro nás život na jevišti opravdu vzácným časem. Navíc jsme se na jevišti poznali, takže je to pro nás takové celkem bezpečné místo.