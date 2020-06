Podobně jako řada jeho kolegů je i během koronavirové krize bez práce. Rozhodně ale nezahálí. „Začal jsem teď hodně sportovat. Do toho skládám novou hudbu a dávám dohromady songy na třetí desku, kterou bych rád vydal ještě letos.“ Co dalšího je u něj nového? A jak to má s přítelkyní? To vše (a mnoho dalšího) odtajnil časopisu Story.

Opatření kvůli koronaviru vám vadí, nebo je berete jako příležitost k něčemu novému?

Abych řekl pravdu, zpočátku mi to nevadilo. Hodně jsem skládal hudbu nebo si užíval pohodu koukáním na filmy a seriály. Ale už mi chybějí koncerty, cestování a takový ten společenský život. Těším se, až se to všechno zase vrátí zpátky do normálních kolejí.

Nedávno spatřila světlo světa nová píseň s Evou Burešovou. Jak vznikla vaše spolupráce?

Byl to takový spontánní nápad, jelikož se s Evou známe několik let. Chodili jsme spolu kromě jiného na konzervatoř do třídy. A když jsem napsal ten song, napadlo mě, že by to mohl být hezký duet, který není paradoxně o lásce. Poslal jsem skladbu s nabídkou Evě a jí se ten nápad líbil. Ještě ten týden jsme ji nahráli.

I vaše přítelkyně Sabina se věnuje zpěvu. Neplánujete také společný duet?

Abych to uvedl na pravou míru, už spolu nějakou dobu nejsme, ale zůstali jsme přáteli. Padla o tom dříve řeč, ale žádný další duet momentálně neplánuji.

Napsal jste někdy píseň pro nějakou ženu?

Přiznám se, že párkrát jsem napsal zamilovanou nebo rozchodovou píseň přímo o slečně nebo pro slečnu. Když se z toho potřebuju vypsat, jde to samo. Jedna se jmenuje Jednou jsem někde čet a druhá Soulmate. De facto všechny mé songy jsou inspirované životem a zkušenostmi, které mě v životě potkaly, což jsou i bývalé vztahy a rozchody.

Dá se odhadnout, kolik času vám zhruba zabere složení jedné písničky?

Je to individuální. Někdy napíšu písničku za jeden večer, někdy si s tou myšlenkou a textem hraju týdny i měsíce. Ale většinou je to otázka pár dní a nocí.

Co teď aktuálně kromě sportování a přípravy nové desky děláte?

Dost času trávím s rodinou na Moravě, jelikož brácha má se svou ženou desetiměsíční miminko, takže jsem nově strejdou a rád s nimi trávím svůj volný čas. Až odpadnou veškerá opatření, vrhnu se opět do koncertování, na což se moc těším.

Snažíte se striktně oddělovat práci a soukromí, nebo se vám jedno promítá do druhého?

Snažím se to oddělovat, ale moc mi to nejde. Jelikož mám Instagram jako takový fotodeník života, dělá mi problém dávat tam pouze pracovní věci. Nejsem typ člověka, který by tam řešil soukromí, ale dám si tam třeba fotku s rodinou. A velmi často přemýšlím o nových textech a námětech, což taky zasahuje do volného času, kdy bych měl spíš odpočívat než pracovat. Zkrátka to ke mně už patří.

Vzpomenete si ještě na moment, kdy vás lidé začali poznávat na ulici?

První velký zlom jsem pocítil, když jsem vydal singl Terapeut souběžně s první deskou Momenty. Tehdy mě lidé začali poznávat. Deska i singl se dostaly hodně do povědomí, a tím pádem i můj obličej.