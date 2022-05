Pavel Podruh se už roky snaží propagovat takzvaný soběstačný dům, a to tak vážně, že dokázal vypsat architektonickou soutěž a vítězný návrh staví na vlastním pozemku nedaleko rakouských hranic.

Dlouho trvalo, než získal všechna povolení, teď dům postupně vzniká. Pomáhají mu v tom sponzoři, zainteresované firmy testující v domě své výrobky, ale také lidé, kteří si ještě nedokončený dům pronajmou. Ovšem ne za poplatek, ale za práci. O zajímavém objektu napsal Časopis Dům a zahrada

Přehled materiálů

Základy položené na izolačních 180mm EPS panelech a kolem obložené nenasákavou tepelnou izolací Isover EPS Perimeter s parametrem λD = 0,034 W/mK následně doplnily soklové desky Isover EPS SOKL 3000. Obvodové zdivo je z pálených cihel Porotherm plněných minerální vlnou bez dodatečného zateplení a zdilo se na polyuretanovou pěnu.

Prosklená východní a jižní strana má nosnou konstrukci z ocelových sloupků. Okna včetně velkých posuvných HS portálů jsou dřevohliníková s trojitým zasklením od společnosti Internorm. Stropy mezi prvním a druhým patrem jsou vyzděné systémem Miako, podkroví zatepluje minerální vlna Isover UNI a Unirol Profi s lambdou 0,033 W/mK (celkem tloušťka 340 mm) s paropropustnou fólií Isover Vario.

V celém domě jsou použity různé druhy sádrokartonových desek Rigips.

Soláry na jih

Technologie domu stojí na solárních panelech umístěných na jižní straně domu. Monokrystalické solární panely 15 kWp jsou položené přes celou plochu střechy, pod níž je umístěný ochranný trapézový plech. Severní strana má naproti tomu klasickou keramickou krytinu v černém provedení. Solární panely zásobují hlavní energetickou centrálu domu přes střídače Victron. Akumulátory typu LiFePo4 o kapacitě 22 kWh a malé záložní baterie 1 kWh byly zvoleny pro svou bezpečnost a technickou nenáročnost.

Celou technologii dodala firma GWL. Systém dále posílá energii i do velké dvousetlitrové nádrže se třemi elektrickými patronami. Zásoba teplé vody je dostatečná pro celou rodinu bez omezení. Voda se čerpá z vlastní studny, přečišťuje se a použitá se posílá do čističky odpadních vod. U domu je navíc zakopaná velká nádrž na dešťovou vodu, která po přečištění slouží ke splachování a sprchování.Dočasnou součástí domu je dnes i kogenerační jednotka se Stirlingovým motorem ÖkoFen. Jde ovšem jen o zápůjčku testující možnosti zapojení do systému.

Dům funguje a snad jen v největších zimách, kdy nesvítí tolik slunce, je třeba více přemýšlet nad spotřebou elektrické energie. Kdyby došla, je připravený záložní benzínový generátor. Ten však zatím použit nebyl. Pokud slunce jen trochu svítí, je energie dostatek pro pohodlný provoz celého domu.

