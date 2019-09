Loučení se prázdninami je přichystané na samotný konec prázdnin: 31. srpna od 16 do 18 hodin v Domečku v Hořovicích. Na programu je opékání špekáčků, které si budete moci na místě koupit, dále doprovodný program pro děti a co by to bylo za opékání, kdyby u toho chybělo zpívání s kytarou? Vstupné je dobrovolné.