KDY: 5. října 8:00, 6. října 9:00

KDE: Koupaliště Zdice

ZA KOLIK: 40 Kč

Návštěvníci mohou do areálu zdického koupaliště zavítat v sobotu mezi osmou a sedmnáctou hodinou a v neděli mezi devátou a čtrnáctou hodinou. Prohlédnou si tam králíky, holuby a drůbež. V sobotu navíc mohou fandit ušákům při soutěži v králičím hopu. Vstupenka stojí čtyřicet korun, děti do patnácti let věku a držitelé ZTP průkazek mají vstup zdarma. Podle pořadatelů bude na místě občerstvení a hry o ceny.