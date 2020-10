KDY: 1., 2. a 4. října, 14:00 a 18:00

KDE: Beroun

Hlavním bodem programu bude administrativní budova v blízkém centru města bývalé sídlo OV KSČ. Sraz účastníků je na Wagnerově náměstí. Pod mostem T. G. Masaryka na západním břehu Berounky v prostoru přístupném od Zajíčkova Mlýna budou v rámci akce promítány 2 filmy. Projekce proběhnou 1. a 2. října vždy od 18 hodin. Ve čtvrtek 1. října projekce nabídne film The Street, dokumentární debut Zeda Nelsona, který mapuje toxickou kolizi gentrifikace, askeze a sklouznutí národa do Brexitu. V pátek bude na programu film Natura Urbana: The Brachen of Berlin, který zkoumá spontánní rozmanitost rostlin v berlínském Brachenu.