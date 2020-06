KDY: 1. června

KDE: Dům dětí a mládeže Beroun

ZA KOLIK: zdarma

Jejich cílem bude navštívit všechna stanovená místa a splnit zadané úkoly. Pustit se do nich mohou v libovolném pořadí, je pouze na nich, jak si cestu naplánují. Za vyplněný dokument si pak u pořadatele mohou vyzvednout menší odměnu po předchozí dohodě na čísle 602 579 587. Předávání cen bude probíhat vždy od pondělí do středy v čase od 10 do 15 hodin před vstupem do sídla domu dětí a mládeže. Dokument s úkoly a mapou si mohou zájemci stáhnout na webu pořadatele.