KDY: 3. června 8 - 17 hodin

KDE: Obecní úřad Nový Jáchymov

Sbírka textilu a věcí do domácnosti bude pokračovat ještě 8. a 10. června, opět v době od 8:00 do 17:00 hodin na Obecním úřadě v Novém Jáchymově. Lidé do ní mohou věnovat veškeré oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby, přikrývky, obuv, kabelky, batohy, hračky a další. Vše by mělo být zabalené v igelitových pytlích.