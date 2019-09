KDY: 4. září 10:00 - 17:00

KDE: Muzeum berounské keramiky Beroun

ZA KOLIK: 40 Kč

Jde o soutěžní trojrozměrnou expozici inspirovanou Karlem Zemanem, významným českým režisérem, scénáristou a výtvarníkem, do níž poslali svá díla dospělí i děti z celé České republiky. Dospělí zaplatí za vstupenku čtyřicet korun, studenti a senioři polovinu. Děti do šesti let věku mají vstup zdarma.