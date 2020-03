KDY: 2. března 16:30

KDE: Holandský dům Beroun

Stejně jako před dvěma lety, tehdy se ovšem literáti nechali inspirovat ke své poezii fotografiemi, zatímco tentokrát naopak fotografové tvořili k předem vybrané poezii. Výstava představí tvorbu deseti literátů a dvanácti fotografů. Expozici si návštěvníci Holanského domu mohou prohlédnout až do 21. března, od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.