KDY: 25. května 9:00

KDE: Holandský dům Beroun

Fotografie jsou zaměřené na prolínání světů, jsou zobrazené a zrcadlené. Expozici si tam mohou návštěvníci prohlédnout až do 27. června ve všedních dnech mezi devátou hodinou a polednem a od třinácti do sedmnácti hodin, v sobotu pak od devíti do dvanácti hodin.