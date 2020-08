KDY: 28. července 18:00

KDE: Hvězdárna Žebrák

Odborníci z hvězdárny si tam budou s návštěvníky povídat a do kopule k dalekohledu nebo do dalších částí hvězdárny je vezmou individuálně. Zavítat tam mohou až do dvaadvacáté hodiny, po setmění prý bude za jasného počasí krásně vidět i Měsíc. Další setkání Hvězdárny na vzduchu se odehraje 25. srpna.