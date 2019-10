KDY: 18. října 21:00

KDE: Metro Club Beroun

ZA KOLIK: 190 Kč

Skupina hraje v Česku i zahraničí už od konce devadesátých let minulého století. Na kontě má už osm alb, poslední z nich, které nese název Struny, je zásadním mezníkem, kdy se kapela jednou provždy rozhodla pro texty v rodném jazyce. Její největší devizou jsou však právě živé koncerty, při nichž vtahuje fanoušky do děje. Po vystoupení Fast Food Orchestra následuje after party w/King Sound Stepp.