KDY: 24. května 10:00

KDE: Svatý Jan pod Skalou

V poutním kostele Narození sv. Jana Křtitele je místem posledního odpočinku chorvatského poustevníka Ivana, kterému se v desátém století pod svatojanskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Vchod do poustevníkovy jeskyně je v kostele postaveném C. Luragem v polovině sedmnáctého století. Kostel je otevřen o víkendech od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin.