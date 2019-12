KDY: 18. prosince 19:00

KDE: Šalanda pivovaru Berounský medvěd

Lukáš Brychta tam prostřednictvím svých fotografií přiblíží návštěvníkům krásná místa, která navštívil, i své zážitky. „Fotografování pro mě často bývá únikem z reality. Ať už je to v přírodě, horách nebo na vyprodaném sportovním stadionu. Jen já, hledáček fotoaparátu a nejistá budoucnost výsledku. A to mě na tom baví nejvíc – člověk nikdy neví, co přinese příští záběr,“ říká autor.