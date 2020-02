KDY: 1. února 11:00

KDE: Srbsko

ZA KOLIK: zdarma

Ve 13:00 hodin se po zahájení akce vydá průvod masek za doprovodu kapely Třehusk na koňském povozuz návsi ulicemi U Lípy, Svatojanská, Do Boroví, Nad Kapličkou, Ke Studni, poté opět Do Boroví, Pod Borkem a zpátky do kulturního domu. Cestou mohou hospodyně a hospodáři nabídnout rozverným maskám občerstvení. V podvečerním čase se všichni sejdou v kulturním domě, kde bude hrát k poslechu a tanci opět kapela Třehusk.