KDY: 23. prosince 9:00

KDE: Muzeum Českého krasu Beroun

Na Štědrý den se můžou návštěvníci Muzea Českého krasu těšit na vstup zdarma, a to v době mezi devátou a čtrnáctou hodinou. Ve dnech 25., 26. a 31. prosince tam mohou zavítat od 10 do 16 hodin., 1. ledna roku 2020 pak od 9 do 16 hodin.