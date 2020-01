KDY: 9. ledna 17:00

KDE: Muzeum berounské keramiky Beroun

Václav David je čtvrtou generací hrnčířů ve Štěchovicích. Jeho pradědeček založil hrnčířskou dílnu v roce 1864. J jeho díle pokračovali syn a vnukové až do doby, kdy byla v roce 1950 dílna znárodněna. Po restituci v roce 1991 ji převzal Václav David a společně se synem Martinem ji provozoval do roku 2007, kdy byl provoz v původní dílně ukončen. Od té doby Václav David pokračuje v tvořivé činnosti v nově zřízeném ateliéru v rodinném domku. Berounská výstava pokračuje do 1. března. Otevřeno je denně od 10:00 do 17:00 hodin.