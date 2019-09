KDY: 28. a 29. září 10:00

KDE: Karlštejn

ZA KOLIK: dnes 200 Kč, v neděli 100 Kč

Návštěvníky čekají ochutnávky vín a burčáků i bohatý program, který pobíhá v obou dnech na hradě i v podhradí, například vystoupení šermířů, kejklířů a pištců, výuka historických tanců nebo večerní ohňové představení. Průvod dvou set lidí v gotických kostýmech v čele s císařem římským a králem českým Karlem IV. a jeho chotí Eliškou Pomořanskou přenese návštěvníky do 14.století . Vstupné je v sobotu 200 a v neděli 100 korun. Děti do 15 let a návštěvníci v historických kostýmech zdarma.