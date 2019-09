KDY: 29. září 10:00

KDE: Duslova vila Beroun

Autor má dokonale zvládnutou řemeslnou stránku malířství, zaměřuje se přitom na myšlenku, které obrazy divákům sdělují. Jsou plné představivosti, ironie, snů i nadsázky. A především humoru, který je pro Majera charakteristický. Expozici si lze prohlédnout až do 11. října letošního roku. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 12 a v neděli od 10 do 13 hodin.