KDY: 12. ledna 6:30, 13:45

KDE: Hořovice, Beroun

Na zimním stadionu v Berouně je bruslení pro veřejnost od 13:45 do 15:00 hodin. Vstupné je pro dospělé 50, pro děti 30 korun, nebruslící doprovod má vstup zdarma. V Hořovicích si musí sportovci přivstat, dnešní veřejné bruslení na tamním zimním stadionu začíná už v 6:30 hodin a pokračuje do osmi. Vstupné: dospělí 40, děti do 7 let 10, do 18 let 20 korun.