O prázdninách je muzeum otevřeno denně

Od začátku prázdnin je Galerie a muzeum M.D. Rettigové ve Všeradicích, které sídlí v budově špýcharu na severní straně Zámeckého dvora, otevřeno denně, od pondělí do čtvrtka od 11 do 17 hodin, od pátku do neděle a o svátcích od 11 do 19 hodin.

Magdalena Dobromila Rettigová na portrétu od Jana Vilímka | Foto: Wikimedia Commons, Jan Vilímek, České album, public doma