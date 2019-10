KDY: 30. září 19:00

KDE: Společenský dům Hořovice

ZA KOLIK: 390 Kč

Jde o slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Američan Rob Becker napsal text během let 1988 až 1991, kdy studoval antropologii, prehistorii, psychologii, sociologii a mytologii. Obhajoba jeskynního muže je nejdéle hraným představením jednoho herce v historii Broadwaye.