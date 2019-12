KDY: 29. prosince 8:00

KDE: plavecký bazén Hořovice

Začíná v osm hodin ráno a pokračuje až do dvacáté hodiny. Plavci mohou počítat s pravidlem: uplav pro dobrou věc co největší vzdálenost za pět minut nebo sto metrů co nejrychleji. Výtěžek z prodeje a dobrovolné příspěvky budou věnovány domovu Na Výsluní v Hořovicích. Vánoční závody pořádá plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice.