KDY: 23. listopadu 19:30

KDE: Společenský dům Hořovice

V hlavních rolích se v režii Vladimíra Strniska představí Simona Stašová, Kamil Halbich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, Jelena Juklová, Magra Weigertová a Vasil Fridrich. Slavná americká hra pojednává o tom, jaké to je, když se vymkne z rukou skutečně všechno. Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpadky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě zima, sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději řádí… A do toho pořádná dávka humoru, ironie a sarkasmu.