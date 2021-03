KDY: 12. až 14. března

KDE: myteporazime.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Stačí během víkendu naběhat nebo nachodit co nejvíce kilometrů a do nedělní půlnoci své výsledky z hodinek či aplikace nahrát do systému. Účastnit se je možné v kategoriích běžec, běžkyně, canicrossař, chodec nebo dítě. Národ, který naběhá nejvíce kilometrů, získá šek na 20 000 Kč, 2. získá šek na 5 000 Kč. Peníze budou symbolicky předané vybrané organizaci na Česku a na Slovensku. Vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 15. března od 20 hodin na Facebooku Rozběháme Česko.