KDY: 27. května 8:30

KDE: Městský úřad Králův Dvůr

Městský ples se měl v Králově Dvoře původně odehrát 21. března. Radnice vrací peníze výhradně výměnou za vstupenky až do 27. května v pokladně městského úřadu na náměstí Míru. Dnes je úřední doba od 8:30 do 11:30 a od 14 do 17 hodin.