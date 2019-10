KDY: 5. a 6. října 9:00

KDE: Městské muzeum Žebrák

ZA KOLIK: 40 Kč

Výstava nazvaná Kdo si hraje nezlobí aneb Hračky našich prarodičů představuje například panenky, domečky pro panenky nebo autíčka. Součástí expozice je hrací koutek s autodráhou, společenskou hrou Dlouhý,Široký a Bystrozraký, kostkami s pohádkou O Sněhurce a vystřihovacím oblečením po panenky. Pokračuje až do 29. října. V říjnu je otevřeno v sobotu, neděli a ve svátečních dnech od 9.00 do 12.00 a od 12.45 do 17.00 hodin.